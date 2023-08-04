Ну и ну: Усманов впервые прокомментировал причины развода с Винер

Ирина Винер и Алишер Усманов были мужем и женой в течение 30 лет. Но весной прошлого года предприниматель неожиданно подал на развод со спортсменкой и только сейчас решился прокомментировать их расставание.

По словам Усманова, их отношения сложно назвать гладкими. В них были как счастливые моменты, так и ссоры и размолвки, а характер его экс-избранницы точно не является легким.

«Нужно сказать, что не очень приятного времени было достаточно», — признался бизнесмен.

При этом Усманов не скрывает: он до сих пор считает Винер главной женщиной в его жизни. Предприниматель прекрасно помнит все прекрасные моменты, которые были в их 30-летнем браке, но уверен, что счастье не может быть постоянным.

Винер же старается не обсуждать разрыв отношений. В одном из интервью она призналась, что не может сказать ничего хорошего об Усманове, а всю правду расскажет лишь в своей автобиографии.