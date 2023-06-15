Ну и ну: эти вещи из СССР стали очень модными не только в России, но и в мире

Многие советские товары славились своим качеством и служили хозяевам на протяжении долгих десятилетий. То же самое можно сказать и о предметах гардероба. Более того, модели некоторых вещей сегодня актуальны не только в России, но и во всем мире.

Например, так не любимые многими брюки клеш уже несколько сезонов подряд появляются на показах именитых дизайнеров. Их изготавливают из джинсы, вискозы или обычного хлопка. Красавицы дополняют образ элегантными блузами и обувью на каблуке.

В жаркие летние дни модницы отдают предпочтение разноцветным ситцевым сарафанам. Такие женственные платья превратят любую представительницу прекрасного пола в милую и беззаботную леди.

Если девушке хочется комфорта, то свой наряд она всегда может дополнить кедами. В СССР эта спортивная обувь была почти у всех школьников. Правда, о разнообразии расцветок ребята могли лишь мечтать. А сегодня модницы могут выбирать не только оттенок или рисунок, но и высоту платформы.