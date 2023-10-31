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«Ну и мура»: что Алентова говорила Меньшову о его лучшем фильме

31 октября 2023 15:30
«Ну и мура»: что Алентова говорила Меньшову о его лучшем фильме

В успех не поверила.

Владимир Меньшов прислушивался к мнению своей супруги Веры Алентовой. Однако слова актрисы не были для него решающими. Иначе мир так и не увидел бы лучший проект знаменитого постановщика.

Фильм «Москва слезам не верит» полюбился зрителям настолько, что вошел в пятерку самых успешных в прокате картин. В первый день показа залы заполнялись лишь наполовину. А уже во второй за билеты выстраивалась километровая очередь. Оценили ленту и за рубежом. Детище советского режиссера удостоилось премии «Оскар».

Главную героиню в нем сыграла Алентова. Артистка и подумать не могла, что результат получится таким превосходным. Прочитав сценарий, она, не сдерживая эмоций, дала крайне жесткую и едкую оценку сюжету.

«Ну и мура», — отметила Вера Валентиновна.

И все-таки что-то заставило звезду пойти на пробы. Отыграла знаменитость блестяще, и Меньшов, который не любил работать с женой, утвердил ее на роль Катерины.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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