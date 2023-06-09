Ну и дела: иностранцы не рискуют даже пробовать напиток, который так популярен в России

Многие исконно русские блюда иностранцы отказываются пробовать даже как эксперимент или попытку отведать что-то экзотическое. Культура питания, которая была продиктована в России суровыми погодными условиями, просто неприемлема для слабых желудков европейцев. Большинство блюд типа супов или мясных горячих для иностранцев «слишком жирные» и «слишком тяжелые».

Но, оказывается, воротят нос они и от русских напитков. Например, ни один уважающий себя европеец не станет даже в пустыне пить квас. Ну, это еще можно понять. Напиток обладает резким и специфическим вкусом, хотя, будем честными, жажду утоляет на ура.

Но вот чем иноземцам не угодил простой русский компот, сказать довольно сложно. Азиатам, например, даже сам вид компота неприятен. Поэтому в путешествиях те категорически отказываются его пить, меняя на более понятную и более вредную газировку.