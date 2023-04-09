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Ну дает: как выглядит женщина, которая стала мамой в 54 года (фото)

9 апреля 2023 16:45
Ну дает: как выглядит женщина, которая стала мамой в 54 года (фото)

Она признавалась, что без ребенка ее жизнь была пустой.

Сандигуль Усенбай и Сарсен Бекмурат, жители Туркестанской области в Казахстане, привлекли к себе внимание не только родного города, но и всего мира, когда стали родителями. Дело в том, что матери новорожденного малыша 54 года, а муж на 10 лет старше.

Как передает канал «Turkistan TV», Сандигуль тщательно подготовилась к беременности, чтобы минимизировать риски. Как бывший врач, она зачала ребенка с помощью процедуры ЭКО и соблюдала все необходимые предписания, полностью доверившись своим коллегам.

Ну дает: как выглядит женщина, которая стала мамой в 54 года (фото)

В итоге малыш появился на свет в одной из местных больниц. Ребенка весом 4510 граммов назвали Нурмухамедом. Как признаются родители-пенсионеры, они счастливы, что им наконец-то удалось воплотить свою давнюю мечту.

«Моя радость безгранична! Кажется, я будто помолодел на несколько лет», — признается гордый отец.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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