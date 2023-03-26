Ну что за красавец: только посмотрите на Крамарова в его первой роли (фото)

Савелий Крамаров давно признан одной из легенд советского кинематографа. За годы карьеры он снялся в 77 проектах, но мало кто из поклонников знает, как именно он оказался в кинематографе.

Дело в том, что Крамарова не брали в кино из-за специфичной внешности. На вступительных испытания он услышал от приемной комиссии, что с таким лицом не идут в артисты, и поступил в Лесотехнический институт.

Но тяга будущей звезды экрана к кино была намного сильнее, и однажды ему удалось поучаствовать в эпизоде одного из фильмов, после чего режиссер похвалил его на работу. С того времени Крамаров рассылал свои фотографии на все студии, а спустя некоторое время ему ответили из ВГИКа, пригласив на главную роль в фильме «Ребята с нашего двора».

Так, благодаря настойчивости Крамаров оказался в мире кинематографа. Как отмечают поклонники, в первой своей работе он совершенно не похож на себя, но его уже отличают харизма и обаяние, которые впоследствии сделают его настоящей звездой.

Уже через год артист снимется у Якова Сегеля, а главную роль получит в комедии «Ход конем», которая вышла на экраны в 1962 году.