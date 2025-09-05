Меню
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось

5 сентября 2025 19:05
Самое то для первых осенних вечеров. 

Фанаты, держитесь крепче — в России всё-таки можно будет посмотреть все части «Сумерек» в отличном качестве, хоть и не в кино. С 7 по 14 сентября на официальном канале франшизы в YouTube стартует бесплатный онлайн-марафон всей саги.

Какие картины покажут

Все пять фильмов — «Сумерки», «Новолуние», «Затмение», «Рассвет: Часть 1» и «Рассвет: Часть 2» — будут показывать нон-стоп и сразу в 4K-разрешении. Напомним, вот уже три года смотреть за приключениями любимых героев легально было нельзя, только на пиратских сайтах.

Почему сагу покажут сейчас

Это станет своеобразной разминкой перед октябрьским возвращением саги в кинотеатры — студия готовит ремастеры, но пока неизвестно, попадут ли они на большие экраны в России. Так что YouTube-марафон — шанс увидеть обновлённые фильмы первыми.

Минус один, но какой

Впрочем, о наличии дорожек дубляжа во время стрима никто не говорил. А значит поклонникам придется довольствоваться оригинальной озвучкой и механическими субтитрами. Вряд ли вся аудитория оценит это, но самые верные фанаты, итак, знают диалоги наизусть: от «Ну, а лев — просто мазохист», до «Если переживём этот день, я пойду за тобой куда угодно».

Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие.

