Киноафиша Статьи НТВ покажет военную драму о необычном разведчике: дата премьеры уже известна

20 февраля 2026 13:17
«Солдат по кличке Рекс»

Сериал к 23 февраля расскажет историю, в которой одно решение разведчика меняет ход событий на передовой.

23 февраля в 18:00 НТВ покажет четырехсерийную военную драму «Солдат по кличке Рекс» режиссера Вадима Саетгалиева. Главные роли исполнили Евгений Миллер и Любовь Константинова, их дуэт с четвероногим актером делает эту историю особенно цепляющей.

События сериала разворачиваются в 1943 году. Разведгруппа Виктора Громова во время вылазки сталкивается с вражеской овчаркой. Солдаты открывают огонь, выдают свое местоположение и попадают под минометный обстрел. После этого Громов забирает собаку и просит хирурга Васильева (Дмитрий Пустильник) спасти животное.

Когда пес приходит в себя, Громов пытается приручить его, но сталкивается с жестким сопротивлением. Найти общий язык с собакой получается только у ефрейтора Мирошникова (Иван Золотухин). Даже медсестра Мария относится к затее Громова с недоверием.

Громов дает овчарке кличку Рекс и решает сделать из нее настоящего помощника для разведки. Со временем пес начинает выполнять команды и участвовать в заданиях. Но все меняется, когда на горизонте появляется бывший хозяин Рекса - он пытается вернуть собаке старые привычки и приказы. Этот момент становится ключевым испытанием для всех героев.

Фото: Кадр из сериала «Солдат по кличке Рекс»
Анна Адамайтес
