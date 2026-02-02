НТВ и 11 лет назад был на высоте: этот детективный сериал все еще в топе — финал до конца не предскажешь

Проект «Ленинград 46» (2014-2015) — это не просто детектив, это история послевоенного Ленинграда, пережившего блокаду и жителей, пытающихся залечить раны от голода и разрушений.
Этот сериал откровенно раскрывает суровую и жестокую правду о жизни того времени. Проект показывает, как люди борются за выживание и как расцветает преступность. Ему уже более 10 лет, но проект до сих пор будоражит умы зрителей.
О сюжете
Главный герой бывший преподаватель русского языка и литературы Игорь Данилов возвращается в Ленинград, пройдя через ужасы войны: фронт, плен, штрафбат и лечение в госпитале. В поезде он знакомится с неким Тарасовым. Эта случайная встреча станет началом целой череды событий, которые не раз сведут судьбы Данилова и Тарасова вместе.
Лишившись всего Данилов оказывается вне закона. Теперь им движет желание восстановить справедливость и отомстить тем, кто разрушил его судьбу. В результате он превратится в одного из самых изощренных и безжалостных криминальных авторитетов.
Признание и награды
Сериал получил признание профессионалов. Он был удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший телесериал» в 2015 году. В проекте сыграли Сергей Гармаш, Анна Табанина.
Изначально он транслировался на НТВ, а затем несколько раз проект сериал повторяли на телеканале РОССИЯ-1.
Более того, проект все еще цепляет зрителей. Об этом говорят их отзывы:
Несколько лет назад смотрел , сейчас пересмотрел, и считаю, что это классный сериал. Хотя я и согласен с теми, кто пишет о бесчисленном количестве ляпов и несостыковок. Но смотреть реально интересно, сюжет шикарный, актеры все приятные, играют прекрасно, в атмосферу фильма прямо погружаешься. Спасибо создателям за интересный захватывающий сериал.
Шикарный сериал! Как я могла его пропустить, и не смотреть.... Великолепный сюжет, главные герои, музыка... Последние 4 серии смотрела со слезами на глазах. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРИАЛ!