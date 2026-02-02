НТВ и 11 лет назад был на высоте: этот детективный сериал все еще в топе — финал до конца не предскажешь

Проект «Ленинград 46» (2014-2015) — это не просто детектив, это история послевоенного Ленинграда, пережившего блокаду и жителей, пытающихся залечить раны от голода и разрушений.

Этот сериал откровенно раскрывает суровую и жестокую правду о жизни того времени. Проект показывает, как люди борются за выживание и как расцветает преступность. Ему уже более 10 лет, но проект до сих пор будоражит умы зрителей.

О сюжете

Главный герой бывший преподаватель русского языка и литературы Игорь Данилов возвращается в Ленинград, пройдя через ужасы войны: фронт, плен, штрафбат и лечение в госпитале. В поезде он знакомится с неким Тарасовым. Эта случайная встреча станет началом целой череды событий, которые не раз сведут судьбы Данилова и Тарасова вместе.

Лишившись всего Данилов оказывается вне закона. Теперь им движет желание восстановить справедливость и отомстить тем, кто разрушил его судьбу. В результате он превратится в одного из самых изощренных и безжалостных криминальных авторитетов.

Признание и награды

Сериал получил признание профессионалов. Он был удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации «Лучший телесериал» в 2015 году. В проекте сыграли Сергей Гармаш, Анна Табанина.

Изначально он транслировался на НТВ, а затем несколько раз проект сериал повторяли на телеканале РОССИЯ-1.

Более того, проект все еще цепляет зрителей. Об этом говорят их отзывы: