Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

25 ноября 2025 10:52
Автор смог придумать противоречивого, но столь обаятельного персонажа.

В культовом фильме «Служебный роман» каждый персонаж – яркая индивидуальность со своим шармом и мудростью. Но среди всех героев особенно выделяется бойкая секретарша Верочка.

На первый взгляд она кажется легкомысленной модницей, однако за её остроумными замечаниями скрывается проницательность и житейская смекалка. Давайте приглядимся к трём её цитатам, которые не просто забавляют зрителя, но и демонстрируют: Верочка куда наблюдательнее и сообразительнее, чем может показаться.

В её словах – и тонкий психологический расчёт, и уверенность в себе, и умение видеть суть вещей за внешней оболочкой. Перед вами – 3 реплики, раскрывающие характер героини, которая умудряется быть одновременно смешной и мудрой, легкомысленной и проницательной.

И именно такие детали делают «Служебный роман» по‑настоящему живым и многогранным.

«В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены…», — этот совет от Верочки стал всесоюзным руководством по соблазнению.

Она обучает женщин азам искусства соблазна, подчеркивая, что его секрет кроется не в макияже или одежде, а в умении подать себя. Такой совет до сих пор актуален для многих, кто ищет собственный стиль.

«Ничего нет невозможного для человека с интеллектом!" — ироничная и на первый взгляд легкомысленная секретарша Верочка вдруг произносит фразу, в которой заключена вся мудрость уверенности в собственных силах.

Это словно призыв к действию для всех, кто сомневается в себе из-за проблем в жизни.

Picture background

« — Как вам сапоги?

— Очень вызывающие, я бы такие не взяла.

— Значит, хорошие сапоги, надо брать», — это замечание от Верочки показывает, что некоторым людям природную «серость» необходимо подчеркивать яркими и незабываемыми образами. Она, в отличие от Калугиной, не боится экспериментировать с внешностью.

Эти цитаты Верочки делают «Служебный роман» по-настоящему живым и многогранным, где каждый находит что-то близкое себе. А вы знали, почему Фрейндлих не заплатили бешеную сумму в 5000 рублей за «Служебный роман»?

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
3 комментария
