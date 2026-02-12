Оповещения от Киноафиши
Нравится Фома из «Невского»? Тогда включайте этот сериал с оценкой 7.5 – сюжет похож, но жестче

Нравится Фома из «Невского»? Тогда включайте этот сериал с оценкой 7.5 – сюжет похож, но жестче

12 февраля 2026 12:48
Нравится Фома из «Невского»? Тогда включайте этот сериал с оценкой 7.5 – сюжет похож, но жестче

Зрители отмечают, что проект выгодно выделяется на фоне конкурентов.

Если вам по душе сериал «Невский» про сотрудника полиции Павла Семенова, которого перевели из спального района в центр Петербурга, то присмотритесь к сериалу «Реализация». Здесь в главной роли Фома, друг Семенова – актер Дмитрий Палмарчук, а сюжет похож на «Невский», только наоборот.

По сюжету опытный розыскник из Новгорода по фамилии Красавец (с ударением на последний слог) после серьезного конфликта становится простым участковым в центре Петербурга. Красавец мечтает залечь на дно и тихо дожить до пенсии, но криминал находит его сам.

Сериал многим понравился своей брутальностью Здесь практически нет романтики, зато очень много коррупции, преступлений и прочей жести. Как пишут в отзывах:

«Сериал выгодно выделяется на фоне многих своей зрелищностью и лихо закрученным сюжетом».

Еще здесь очень удобный формат. Всего в проекте 24 серии, разбитые на 6 блоков. То есть на одну арку или дело отводится 4 эпизода – их легко осилить, а потом сделать перерыв, если нужно.

Нравится Фома из «Невского»? Тогда включайте этот сериал с оценкой 7.5 – сюжет похож, но жестче

Вот за что еще хвалят зрители сериал, у которого оценка 7.5 на Кинопоиске:

«События разворачиваются круто, порой абсолютно непредсказуемо. Подставы и верная дружба идут тут рука об руку, любовь, предательства, погони, убийства. В общем, всё, как и должно быть в хорошем "ментовском" сериале»,

«Сериал хороший, добротный, смотреть его интересно, и я не жалею, что потратила на него время»,

«Хороший криминальный детектив. Рекомендую к просмотру. Пожалуй, всё-таки он более мужской, потому что романтическая ниточка здесь слабая, а где тонко, там и рвётся...».

Так что если вам нравился Фома в «Невском» и хочется больше атмосферы питерских улиц, «Реализация» – это ваш выбор.

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
