Ножом по сердцу: что Далида написала в предсмертной записке

«Черная вдова» — так французская пресса окрестила певицу Далиду. Одних только ее пластинок по всему миру продали более 170 миллионов. Икона французского шансона, которой удавалось меняться вместе с эпохой, и блестящая актриса в жизни была несчастна, а в 54 года и вовсе решила с ней покончить.

Сбежав из дома на конкурс красоты, она расстроила свою первую помолвку. Трое из ее возлюбленных свели счеты с жизнью. Итальянский тенор Луиджи Тенко в штыки воспринял поражение своей песни на конкурсе в Сан-Ремо и наложил на себя руки прямо в гостинице. Там его и обнаружила потрясенная певица. Тогда она сама чуть не свела счеты с жизнью, но ее спасли.

После 90 часов в коме она снова вернулась на сцену и снова влюбилась. Счастливчиком оказался французский художник Ришар Шанфре. Вместе они прожили 9 лет, но через два года после расставания он также добровольно ушел из жизни.

Самоубийство первого и единственного мужа Люсьена Морриса — ее Пигмалиона — глубоко потрясло Далиду, хотя они давно развелись к тому моменту. Тогда же за ней закрепилось зловещее прозвище.

Кто-то усматривал злой рок в ее псевдониме: изначально Далида была Далилой — той самой, которая соблазнила Самсона и расправилась с ним.

В прощальной записке, которую артистка написала до того, как запить виски смертельную дозу снотворного, было сказано: «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня».