Ножки-спички, ручки-веревочки: дочь Донателлы Версаче повергнет в шок (фото)

Легендарный модельер Джанни Версаче оставил после своей смерти баснословное состояние. Однако эти сумасшедшие деньги не оберегли его многочисленных наследников от личных бед и серьезных проблем.

Аллегра, племянница Джанни и дочь известной Донателлы Версаче, сегодня является главным акционером дома Versace. Но, глядя на ее внешний вид, невозможно поверить, что эта девушка владеет многомиллионным состоянием.

Долгие годы именитая бизнесвумен выглядела как изможденная кукла с тощими как спички ногами и руками. Впалые скулы и измученный вид ясно давали понять, что у Аллегры серьезное заболевание. Действительно, Версаче много лет страдала от анорексии, и именно поэтому превратилась в живой скелет весом в 32 килограмма. Однажды девушка даже оказалась на грани жизни и смерти.

Позднее Аллегре удалось победить опасный недуг. Она обращалась к медикам и прошла курс лечения. Но с тех пор наследница Версаче ведет замкнутый образ жизни и стала намного реже появляться на публике.