Ножки-спички и тонкие ручки: Лиза Галкина напугала народ худобой (видео)

Лиза Галкина, несмотря на юный возраст, успела обзавестись собственной армией поклонников. Почитатели творчества Аллы Пугачевой с огромным интересом наблюдают за тем, как растет ее младшая дочь.

В социальных сетях регулярно появляются новые видео с девятилетней Лизой. Например, на днях интернет-пользователи смогли понаблюдать, как девочка отправилась на прогулку по набережной, где занялась спортом. Этот, казалось бы, безобидный ролик неприятно удивил фанатов.

Многим показалось, что за время жизни в Израиле Лиза стала слишком худой. Ее ножки-спички и тонкие ручки не на шутку перепугали общественность.

«Лиза очень похудела. Или кажется?», «Девочка совсем исхудала в последнее время», — пишут взволнованные пользователи Сети. К слову, это не первый раз, когда поклонники выражают обеспокоенность состоянием Лизы.

Но Алла Пугачева не желает комментировать ситуацию.