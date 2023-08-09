Нож в спину: Алла Пугачева осталась совсем одна

Отъезд Аллы Пугачевой за рубеж лишил ее не только привычного круга общения, но и многих друзей. Не все коллеги-исполнители поддержали решение Примадонны об эмиграции. Тем не менее поддержку артистка продолжала черпать в своих близких. И, как подозревают поклонники, Пугачева уже недосчиталась одного из них.

Речь идет о директоре певицы Елене Чупраковой. Женщина долгое время была поклонницей звезды эстрады и мечтала с ней познакомиться. А с 1992 года Чупракова начала вести все дела Пугачевой, организовывать ее гастроли и съемки, выступая одновременно администратором и менеджером. Кроме того, именно она выполняла самую «грязную работу», общаясь с прессой и отвечая на неудобные вопросы, которые Пугачева предпочитала игнорировать.

Однако теперь Чупракова оставила Примадонну в одиночестве. По крайней мере, на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Латвии постоянной спутницы рядом с Пугачевой не было. И некоторые фанаты решили, что это достаточно тревожный знак. Кто теперь будет общаться с прессой и комментировать жизнь певицы, остается загадкой.