Нож напомнил «кое-что»: эту экранизацию Кинга запретила американская цензура — а ведь король ужасов написал к ней сценарий

Проект получил вторую жизнь спустя десятки лет. Но до большого экрана так и не добрался.

В кингомании конца 70-х можно было утонуть — Голливуд хватал каждую страницу, где маячили кровь и туман. Но у одного рассказа судьба сложилась странно: «Земляничная весна» так и не добралась до экрана, хотя сценарий написал сам Стивен Кинг. Причина — американская цензура, решившая, что зрители не вынесут «такого».

Слишком кроваво для ТВ

История зародилась ещё до дебюта «Кэрри»: в 1968 году в студенческом журнале Университета Мэна вышел рассказ о маньяке по прозвищу Весенний Джек, который охотится на кампусе, укутанном туманом. В конце 70-х NBC заказала у Кинга сценарий — редкий случай, когда писатель сам адаптировал свой текст.

«Нож слишком фаллический»

Казалось бы, мечта любого канала — получить хоррор прямиком из головы мастера. Но в дело вмешался отдел «Стандартов и практики» (то есть цензура). Кинг вспоминал:

«Мне сказали, что нож нужно убрать. Убийца может остаться, но нож — слишком фаллический символ».

Писатель предложил заменить оружие на удавку. Цензоры одобрили, он переписал — но это не спасло.

Приговор и вторая жизнь

После всех уступок сценарий всё равно завернули. Вердикт: «слишком жестоко и мрачно». Так «Земляничная весна» стала одним из немногих кинговских текстов, до сих пор не экранизированных. Сам Кинг позже с иронией отмечал, что NBC «просто не переварила» его историю.

Только в 2021-м «Земляничная весна» обрела новую форму — подкаст из восьми эпизодов, где роль рассказчика исполнил Гаррет Хедлунд, Патрокл из «Трои». Но настоящего фильма зрители так и не дождались. Парадокс: мир видел десятки кровавых кинг-адаптаций, но именно эта история про маньяка в тумане оказалась для ТВ слишком опасной.

