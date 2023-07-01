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Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите

1 июля 2023 17:15
Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите

Павел Воля примерил на себя роль стилиста.

Бьюти-индустрия каждый год подбрасывает новые тренды, и многие из них выглядят, мягко говоря, радикально. Героиня «Шоу Воли» показала новую модную стрижку — и на такое решатся только самые отчаянные модницы.

Новый выпуск «Шоу Воли» был посвящен героиням, страдающим алопецией. Девушки рассказали об этой проблеме, объяснили, почему в ней нет ничего жуткого, а завершили шоу мощным преображением.

Алопеция — это состояние, при котором волосы частично или полностью выпадают без каких-либо видимых причин. Одна гостья Павла Воли на шоу была абсолютно лысой, вторая — щеголяла стильной короткой стрижкой с выбритыми висками.

Чтобы показать, что в лысой голове нет ничего страшного, вторая героиня предложила Павлу Воле обрить ее во время съемок. Ведущий шоу не упустил такой возможности и сделал это прямо в студии.

Действительно, красота девушки не покинула ее и без волос. Но такой смелый образ придется по вкусу далеко не каждой.

Новый тренд на прически не для слабонервных: обомлеете, когда увидите
Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), кадр из шоу «Шоу Воли»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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