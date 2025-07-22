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Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана

22 июля 2025 20:32
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана

Теперь главный супергерой этого лета мечтает попасть еще и на межгалактический корабль.

У киновселенной DC теперь новый Супермен от Джеймса Ганна, а у исполнителя главной роли Дэвида Коренсвета — миллион предложений по работе, но актер продолжает лелеять мечту о еще более фантастической роли.

Коренсвет стал настоящим открытием в Голливуде после выхода «Супермена» в мировой прокат — сам фильм между тем уже успел собрать более 400 миллионов долларов спустя всего 10 дней после премьеры в кинотеатрах.

Теперь очередной супергеройский хит Ганна станет началом потенциально блестящей карьеры еще одного долго игнорируемого актера, который теперь метит в другую легендарную научно-фантастическую франшизу.

Дэвид Коренсвет отказался бы от сиквела «Супермена» ради роли в «Звездных войнах»

Кадр из фильма «Супермен»

Хотя в целом такого поворота событий вполне можно было ожидать, разговоры о продолжении «Супермена» уже идут очень активно — все-таки пока что у фильма все шансы как минимум приблизиться к миллиарду в прокате.

Роль культового супергероя, однако, не кажется Коренсвету такой манящей по сравнению с возможность сыграть в каком-нибудь фильме по «Звездным войнам» — по словам актера, он уже подписал контракт на сиквел «Супермена», но с большим удовольствием обсудил бы потенциальное участие в культовой франшизы Джорджа Лукаса.

Так, Коренсвет даже признался, что считает исполнил бы мечту всей своей жизни, если бы сыграл пилота Звёздного истребителя T-65 X-крыла — и хотя раньше он бы точно выбрал роль джедая, сейчас Коренсвет настолько увлечен авиацией, что детская мечта уже не так актуальна.

Кроме того, актера привлекает и то, что не нужно заучивать хореографию — просто сидишь и притворяешься, что летишь в космос.

Джеймс Ганн уже готовит новый проект для DC

Пока никаких официальных новостей о возможном сиквеле «Супермена» не появлялось, но режиссер фильма уже обрадовал поклонников признанием о том, что прямо сейчас работает над очередным супергеройским проектом.

Сам Ганн не стал уточнять, о чем будет будущий фильм, но рассказал, что это не обязательно будет сиквелом «Супермена».

Кстати, зарплаты у актеров «Супермена» оказались совсем не супергеройскими, а вот Джеймсу Ганну заплатили приличную сумму — о том, кому какой достался гонорар за уже ставший хитом фильм, мы писали здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Супермен» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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