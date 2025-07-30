Новый «Супермен» поставил крест на продолжении лучшего сериала про Кларка Кента в истории: сиквел ждали почти 15 лет

Более десяти лет фанаты жили надеждой: может, когда-нибудь мы вновь увидим Тома Уэллинга в красно-синем костюме, а Майкла Розенбаума — с наголо бритой головой. «Тайны Смолвиля» не были обычным сериал о Супермене — это целая эпоха, воспитавшая поколение зрителей, которые ждали, когда же Кларк наконец взлетит. Что ж — больше не взлетит.

В свежем выпуске подкаста Inside of You сам Уэллинг признался, что продолжения, вероятно, никогда не случится. Речь идёт об анимационном сиквеле, который обсуждался с фанатским упорством ещё с момента финала сериала в 2011 году. Но перезапуск DC во главе с Джеймсом Ганном расставил приоритеты иначе.

И хотя о проекте никогда официально не объявляли, теперь ясно — ему не быть. Майкл Розенбаум, который не раз пытался реанимировать сериал, в этот раз тоже признал: момент упущен. Новый «Супермен» уже в кино, и он снят совершенно в ином ключе.

Сам Ганн — давний друг Розенбаума — подарил ему короткое камео в виде озвучки охранника Лекса Лютора, и, вполне возможно, что другие актёры «Смолвиля» тоже появятся в будущих фильмах. Но это уже будет не «Тайны», а абсолютно другая реальность.

К слову, новый Супермен, Дэвид Коренсвет, признался, что именно Уэллинг был его любимым Суперменом. Согласитесь, красиво — но немного горько. Потому что лучший сериал о Кларке Кенте, где герой рос, сомневался, влюблялся, ошибался и учился быть человеком, официально остался в прошлом.

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