Marvel и Sony катастрофически не везет: нового «Человека-паука» никак не могут довести до ума — что с Холландом?

23 сентября 2025 07:58
Съемки пришлось заморозить.

Четвертый сольный фильм о дружелюбном соседе снова столкнулся с неприятностями. «Человек-паук: Совершенно новый день» режиссера Дестина Дэниела Креттона с Томом Холландом в главной роли официально поставлен на паузу — прямо посреди съемочного процесса.

Работа над картиной стартовала 1 августа 2025 года в Глазго, а параллельно сцены снимают в английской студии Pinewood. На этот раз Marvel и Sony решили частично отказаться от зеленого экрана и сделать акцент на реальных городских декорациях. Но именно это решение неожиданно обернулось проблемой.

Здоровья паучку

По данным Entertainment Weekly, Том Холланд получил легкое сотрясение мозга во время выполнения трюков. Его срочно госпитализировали, оказали медицинскую помощь и вскоре отпустили домой.

К счастью, состояние актера не вызывает серьезных опасений, и он планирует вернуться к работе уже через несколько дней. Более того, на выходных он уже появлялся на публике вместе с Зендеей, а на 23 сентября назначено совещание по корректировке графика.

Такие неприятности команде не помеха, ведь съемочный процесс у фильма и без того складывался непросто.

В плотном графике Холланда, который отснялся в кроссовере «Мстители: Судный день» и «Одиссее» Кристофера Нолана, едва находилось место для «Паука». Сложности добавляли и проекты Зендеи — «Эйфория», «Дюна» и все та же «Одиссея».

Теперь же, когда удалось собрать всех актеров вместе, производство снова застопорилось. Благо, лишь на несколько дней.

Премьера «Человека-паука: Совершенно новый день» намечена на 31 июля 2026 года. Фильм станет четвертым сольным проектом Тома Холланда в роли Питера Паркера и началом новой трилогии в рамках киновселенной Marvel.

Пока сюжет держат в секрете, фанаты переживают не только за здоровье актера, но и за то, сможет ли новая история добиться прежнего успеха франшизы. А слова Холланда только еще больше интригуют.

Я знаю, что в конце "Нет пути домой" мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что "Человек-паук: Совершенно новый день" — это новый старт, — говорил он.

Фото: Кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
