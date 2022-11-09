Новый скандал: выходка Киркорова заставила отвернуться даже преданных фанатов

Филипп Киркоров перешел все грани дозволенного на своем концерте, прошедшем на днях в Казахстане. Если раньше поклонники закрывали глаза на причуды и выходки любимого артиста, то теперь многие из них раз и навсегда отвернулись от поп-короля.

В Сеть попало видео, снятое одним из присутствующих в зрительном зале. В кадрах ролика музыкант спускается со сцены и держит в руках букет роз. Неожиданно для всех Киркоров отхлестал цветами сидевшего в первом ряду человека. За что именно досталось зрителю, остается неизвестным.

На этом экс-супруг Аллы Пугачевой не остановился. Поднявшись обратно на сцену, он начал принимать букеты от других поклонников, как вдруг разразился гневной тирадой в адрес одного из них. «Встал и ушел отсюда!» — повторил разъяренный певец несколько раз. После такого скандала исполнитель как ни в чем не бывало улыбнулся. «Спасибо, люди, я вас очень люблю», — расставил все точки над «i» Филипп Бедросович.