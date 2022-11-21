Новый шаг Меган Маркл: Кейт Миддлтон посочувствует каждая россиянка
Принцессу Уэльскую вывели на чистую воду.
Меган Маркл в очередной раз утерла нос давней сопернице. Чтобы показать свое превосходство над Кейт Миддлтон, бывшей американской актрисе достаточно было сделать лишь одно заявление.
Общаясь с журналистами, герцогиня отметила, что их с принцем Гарри новый дом не отличается внушительными размерами. При этом выяснилось, что особняк пары в четыре раза больше того, в котором живут принц и принцесса Уэльские.
На этот факт обратила внимание скандальный блогер Лена Миро. Светская обозревательница посоветовала Миддлтон ни в коем случае не завидовать Маркл. По ее мнению, Меган может позволить себе жить на широкую ногу, поскольку «гуляет на свои» деньги.
Кейт же, по словам Миро, остается и дальше покорно ждать, когда она и ее супруг взойдут на престол и переедут в Виндзор. «А Меган живет хорошо уже сегодня», — заметила блогер в новой публикации своего ЖЖ, намекнув тем самым, что Миддлтон страдает из-за синдрома отложенной жизни.