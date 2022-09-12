Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»

Съемки нового сезона шоу «Ледниковый период» начнутся совсем скоро — в октябре. По слухам, на этот раз состав ведущих претерпит некоторые изменения.

Как пишет портал «РИА Спорт », олимпийская чемпионка Алина Загитова по-прежнему будет вести популярный проект. А вот имя ее напарника, фигуриста Алексея Ягудина, в числе ведущих не упоминалось. Кто же именно станет соведущим спортсменки, пока остается неизвестным.

Теперь поклонники Ягудина всерьез обеспокоены тем, что могут не увидеть его на экране. Ранее в одном из своих интервью спортсмен комментировал слухи о закрытии ледового шоу, отметив, что такой удачный во всех отношениях проект не может кануть в лету.

Также олимпийский чемпион признался, что с огромным удовольствием продолжит работу в шоу, если продюсер Илья Авербух предоставит ему такую возможность. Разговоры же о том, что новый сезон пройдет без его участия, Ягудин пока оставил без внимания.