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Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

25 июля 2025 18:07
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

Кажется, создатели грядущего сериала все-таки держат свое обещание — по крайней мере, в одном аспекте.

Хотя поначалу идея перезапуска «Гарри Поттера» в виде сериала от HBO показалась многим фанатам странной и даже не такой уж необходимой, сейчас вера в то, что шоу станет лучше кинофраншизы, все-таки сохраняется.

Съемки первого сезона, который целиком адаптирует первую книгу серии, «Гарри Поттер и философский камень», уже стартовали в Великобритании на прошлой неделе, а папарацци успели просочиться на съемочную площадку и сделать несколько кадров.

К слову, именно первые неофициальные фото и стали подтверждением того, что сериал точно сохранит дух «Гарри Поттера» — в отличие от фильмов.

Действие сериала по «Гарри Поттеру» развернется в 90-е годы

Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

Похоже, HBO действительно стремится сделать все по канону, хотя изначально в это мало кто верил.

Так, судя по первым фото, команда сериала уже начала снимать самые первые сцены, в том числе и тот момент, когда Дурсли и Гарри идут в зоопарк, чтобы там отпраздновать день рождения Дадли.

Помимо того, что, скорее всего, именно эта сцена получит больше внимания в первом сезоне сериала, отдельной похвалы стоят и костюмы ведущих актеров — одежда, которую они носят в кадре, действительно напоминает стиль 1990-х. Действие «Гарри Поттера», в свою очередь, в оригинальных романах происходит с 1991 по 1998 годы.

Между тем, фильмы о Гарри Поттере предпочли более универсальный стиль одежды

Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок

Выбор более подходящей одежды в грядущем сериале может стать приятным сюрпризом для фанатов, которые не читали романы, а предпочли лишь посмотреть фильмы-адаптации.

К примеру, в самой первой части франшизы стиль одежды героев еще более-менее напоминает 90-е просто потому, что «Философский камень» вышел в 2001 году.

Со временем, однако, стало понятно, что в последующих фильмах герои одевались уже соответствующе эпохе, в которую выходили картины, а не той, которая изначально заявлена в книгах Роулинг.

В любом случае, на восприятие истории на экране это не так уж сильно повлияло, но такое внимание к деталям со стороны создателей будущего сериала не может не подкупать даже тех, кто поначалу был скептически настроен к перезапуску.

К слову, расхвалили будущего «Гарри Поттера» уже за много чего, в том числе и за кастинг — о том, почему сериал может получиться даже лучше легендарных фильмов, мы уже писали здесь.

Фото: Legion-Media, кадры со съемок сериала «Гарри Поттер», кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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3 комментария
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