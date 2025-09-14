Меню
Новый сериал от создателей «Трех котов»: в «Соне из Тоствилля» даже не скрывали, что копируют Толкина и аниме

14 сентября 2025 12:19
Проект уже хайпует на Западе и в России.

Российские студии продолжают тихо, но уверенно врезаться в западные чарты — и делают это мультсериалами. «Соня из Тоствилля» — свежий пример.

Казалось бы, мульт от создателей «Трёх котов» для детей, но на Западе его уже обсуждают так, будто это новая «Русалочка».

Как создали новый хит

Проект придумал Дмитрий Высоцкий — тот самый, что построил целую вселенную «Трёх котов». Вместе с художницей из Токио, Екой Хаски, он сделал мульт, который выглядит как встреча Толкиена, Босха и японской лаковой миниатюры. Это не шутка, создатели вдохновлялись мирами Толкина, в том числе и «Властелином колец» и работами других аниматоров.

О чем мультик

В каждой серии девятилетняя Соня проваливается в портал и оказывается в Тоствилле — мире говорящей еды, странных существ и абсурдных законов, где яичница болтает о моде, кекс постоянно попадает в неприятности, яблочный огрызок огрызается, а оживший пёс Попкорн ведёт себя как главный герой приключенческого романа.

Вдохновение авторы не скрывают: Толкиеновские пейзажи, плотные детали в духе Босха, структура эпизодов как у фэнтези-романов — каждая серия закрывает крошечную историю, но ведёт к большой цели. Сюда добавили японскую визуальную эстетику и музыкальные эпилоги от выдуманной группы Happy Stones.

На YouTube у «Сони» больше 100 тысяч подписчиков, дублированные дорожки на английском, испанском, французском, португальском и японском. В англоязычной версии Майю озвучил Майкл Хоган — тот самый Отто Герхардт из второго сезона «Фарго». Это редкий случай, когда российский мульт сразу проектируется как глобальный.

Ирония в том, что в России его крутит Okko, и пока здесь о нём знают меньше, чем на Западе.

До 3-го сезона «Магической битвы» рукой подать: краткий пересказ 2-х частей вам в помощь — не придется все пересматривать.

Фото: Кадр из сериала «Соня из Тоствилля», «Три кота», из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
