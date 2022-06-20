Новый Сергей Шнуров: Безруков не сдержал эмоций при виде оскандалившегося Басты
Актер попытался заступиться за певца.
Сергей Безруков высоко оценил талант Басты. Актер восхитился тем, что музыкант смог собрать целый стадион «Лужники» на свой недавний сольный концерт. А видео, на котором 70 тысяч человек хором поют песню исполнителя «Сансара», вызвало у Безрукова шквал эмоций.
В своем Telegram-канале он сравнил Басту с Виктором Цоем, который больше 30 лет назад тоже смог собрать полный стадион зрителей на концерте группы «Кино». Аншлаг был и у Сергея Шнурова в 2018 году, когда группировка «Ленинград» давала прощальный тур. Но в отличие от Цоя, требовавшего перемен, и бунтаря Шнурова, Баста, по мнению Безрукова, отражает более спокойные ценности.
Пользователи Сети заметили, что Сергей вступился за Басту, как раз на фоне скандалов, связанных с его именем. В шоу MC TAXI рэпер сделал несколько провокационных заявлений. Сначала он сообщил, что пробуется на роль ведущего в телепрограмму «Вечерний Ургант» и намерен привести туда всю команду. А затем Баста признался, что после участия Егора Крида в его шоу «Вопрос ребром», он возненавидел певца.
Новости о кастинге в «Вечерний Ургант» пришлось опровергнуть пиар-директору Басты. А оскорбления Крида рэпер попытался смягчить сам, записав видео, на котором признается музыканту в любви. Однако делал он это настолько иронично, что подписчики посчитали его слова новым издевательством над Егором.