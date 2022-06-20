Новый Сергей Шнуров: Безруков не сдержал эмоций при виде оскандалившегося Басты

Сергей Безруков высоко оценил талант Басты. Актер восхитился тем, что музыкант смог собрать целый стадион «Лужники» на свой недавний сольный концерт. А видео, на котором 70 тысяч человек хором поют песню исполнителя «Сансара», вызвало у Безрукова шквал эмоций.

В своем Telegram-канале он сравнил Басту с Виктором Цоем, который больше 30 лет назад тоже смог собрать полный стадион зрителей на концерте группы «Кино». Аншлаг был и у Сергея Шнурова в 2018 году, когда группировка «Ленинград» давала прощальный тур. Но в отличие от Цоя, требовавшего перемен, и бунтаря Шнурова, Баста, по мнению Безрукова, отражает более спокойные ценности.

Пользователи Сети заметили, что Сергей вступился за Басту, как раз на фоне скандалов, связанных с его именем. В шоу MC TAXI рэпер сделал несколько провокационных заявлений. Сначала он сообщил, что пробуется на роль ведущего в телепрограмму «Вечерний Ургант» и намерен привести туда всю команду. А затем Баста признался, что после участия Егора Крида в его шоу «Вопрос ребром», он возненавидел певца.

Новости о кастинге в «Вечерний Ургант» пришлось опровергнуть пиар-директору Басты. А оскорбления Крида рэпер попытался смягчить сам, записав видео, на котором признается музыканту в любви. Однако делал он это настолько иронично, что подписчики посчитали его слова новым издевательством над Егором.