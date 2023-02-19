Новый сердцеед на подходе: сын звезды «Интерстеллара» вырос красавчиком (фото)

Голливудский секс-символ Мэттью МакКонахи уже давно состоит в счастливом браке с бразильской моделью Камилой Алвес. У звездной четы двое сыновей и одна дочь. Стоит признать, что старший отпрыск Леви Алвес МакКонахи растет таким же красавцем, как и отец.

В этом году юноша отметит свое 15-летие. Леви унаследовал от родителей только самое лучшее. Мэттью передал сыну пышные кудрявые локоны и задорный взгляд, а от матери ему достались смуглая кожа и карие глаза.

Каждая фотография Леви в соцсетях производит фурор среди подписчиков: «Он так похож на тебя!», «У Леви роскошные волосы», «Это мини-Мэтт», «Просто клон своего отца».

МакКонахи начал свой карьерный путь на заре 1990-х, когда стал появляться в малобюджетных хоррорах. В 2000-х Мэттью обрел всемирную популярность после выхода комедии «Свадебный переполох» с Дженнифер Лопес. Также на счету голливудского актера роли в кинохитах «Интерстеллар», «Даллаский клуб покупателей» и «Джентльмены».