Новый секс-символ россиянок: что известно о судьбе и личной жизни Петра Рыкова

Роль обаятельного и мужественного врача Александра Родионова из сериала «Женский доктор» сделала актера Петра Рыкова новым секс-символом. Поклонницы оказались восхищены его внешностью и оставляют в соцсетях под снимками восторженные комментарии. Популярность среди женщин сказалась и на востребованности Рыкова: он начал карьеру всего 12 лет назад, а его фильмография уже насчитывает 55 проектов.

А ведь в юности Петр и не предполагал, что станет кинозвездой. После получения лингвистического образования он переехал в Европу. Там он быстро стал успешным манекенщиком. Первым же дефиле, в котором принял участие Петр, был показ Dolce & Gabbana. С атлетичным мужчиной часто сотрудничал и модный дом Armani. Через четыре года жизни за рубежом Рыков вернулся в Россию и поступил во ВГИК.

Сейчас актеру уже исполнилось 40 лет. Петр пользуется женским вниманием, однако его сердце свободно. По словам Рыкова, у него непростой характер, который сможет выдержать далеко не каждая избранница. Поэтому пока актер живет с любимой кошкой.