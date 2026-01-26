Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

«Mercy», новый фильм Тимура Бекмамбетова с большими звёздами Голливуда, в России локализовали как «Казнить нельзя помиловать». И судя по обзорам критиков, мы точно знаем, где в этой избитой фразе поставить запятую.

Несмотря на композитора Рамина Джавади («Игра престолов», «Дюна») и звёздный каст, картина рухнула до 20% свежести на Rotten Tomatoes. Обозреватели единодушны: это один из самых унылых стартов сезона. А то и хуже.

«Это может быть худший фильм 2026 года. И мы только в январе»

Все верно, Toronto Star не стесняется даже таких радикальных оценок, настаивая, что:

«Это провал Криса Пратта, который должен начать выбирать сценарии получше».

Критик отмечает, что дистопический триллер, хаотично разворачивающийся на множестве экранов, вызывает лишь желание выключить его.

Крис Пратт в роли стула

Основная претензия – статичность. Пратт играет детектива Криса Рэйвена, который, проснувшись после запоя, оказывается пристёгнут к «Стулу Милосердия» и должен за 90 минут доказать ИИ-судье (Ребекка Фергюсон) свою невиновность в убийстве жены.

IndieWire язвит:

«Это платонический идеал январского релиза – фильм, который едва ли существует».

Издание отмечает, что Пратт, зависимый от своей физической динамики и харизмы, в роли привязанного к кресла героя выглядит беспомощно.

«Смотреть, как он почти 90 минут сидит неподвижно, – демонстрация его актёрских ограничений».

«Цифровой детокс»

Бекмамбетов, продюсер «Убрать из друзей» и «Поиск», снова использует приём screenlife. Но если раньше это было ново, то теперь, по словам The Hollywood Reporter, «это похоже на просмотр 90 минут камер наблюдения».

Критик Фрэнк Шек пишет:

«После фильма вы определённо почувствуете потребность в цифровом детоксе».

The Daily Beast добавляет:

«Если «Война миров» с Айс Кьюбом научила нас чему-то, так это тому, что смотреть на то, как люди смотрят на экраны, – невыносимая скука».

«Меньшинство» для непритязательных

IndieWire сравнивает фильм с «дрянной, менее выразительной версией “Меньшинства”». Мир 2029 года проработан слабо, а загадка убийства решается «крайне предсказуемо».

«С таким ограниченным числом подозреваемых легко вычислить убийцу на час раньше главного героя».

Зачем Фергюсон играла скринсейвер?

Ребекка Фергюсон в роли ИИ-судьи Мэддокс получила смешанные отзывы. THR отмечает, что ей удаётся показать «намёки на эмоциональность», но The Daily Beast считает её персонажа «неубедительным и до смешного нелепым», особенно когда «она почти приподнимает бровь, будто говоря: “О, правда? Хороший ход!”».

Январская рутина на большом экране

Лучше всего впечатления от картины резюмирует IndieWire:

«На каждом шагу “Казнить нельзя помиловать” вы почти слышите, как кинематографисты говорят: “Ну, это же январь. И так сойдёт”».

Фильм безличен, предсказуем и сделан с ощущением, что все участники спешили поскорее с ним покончить.

Для Пратта это шаг назад, для Бекмамбетова – творческая стагнация, а для зрителей – 100 минут, которые можно потратить на что угодно, кроме просмотра «Казнить нельзя помиловать».

