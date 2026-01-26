Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

26 января 2026 12:49
Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

Формат Screenlife, похоже, зрителей утомил окончательно.

«Mercy», новый фильм Тимура Бекмамбетова с большими звёздами Голливуда, в России локализовали как «Казнить нельзя помиловать». И судя по обзорам критиков, мы точно знаем, где в этой избитой фразе поставить запятую.

Несмотря на композитора Рамина Джавади («Игра престолов», «Дюна») и звёздный каст, картина рухнула до 20% свежести на Rotten Tomatoes. Обозреватели единодушны: это один из самых унылых стартов сезона. А то и хуже.

«Это может быть худший фильм 2026 года. И мы только в январе»

Все верно, Toronto Star не стесняется даже таких радикальных оценок, настаивая, что:

«Это провал Криса Пратта, который должен начать выбирать сценарии получше».

Критик отмечает, что дистопический триллер, хаотично разворачивающийся на множестве экранов, вызывает лишь желание выключить его.

Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

Крис Пратт в роли стула

Основная претензия – статичность. Пратт играет детектива Криса Рэйвена, который, проснувшись после запоя, оказывается пристёгнут к «Стулу Милосердия» и должен за 90 минут доказать ИИ-судье (Ребекка Фергюсон) свою невиновность в убийстве жены.

IndieWire язвит:

«Это платонический идеал январского релиза – фильм, который едва ли существует».

Издание отмечает, что Пратт, зависимый от своей физической динамики и харизмы, в роли привязанного к кресла героя выглядит беспомощно.

«Смотреть, как он почти 90 минут сидит неподвижно, – демонстрация его актёрских ограничений».

Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

«Цифровой детокс»

Бекмамбетов, продюсер «Убрать из друзей» и «Поиск», снова использует приём screenlife. Но если раньше это было ново, то теперь, по словам The Hollywood Reporter, «это похоже на просмотр 90 минут камер наблюдения».

Критик Фрэнк Шек пишет:

«После фильма вы определённо почувствуете потребность в цифровом детоксе».

The Daily Beast добавляет:

«Если «Война миров» с Айс Кьюбом научила нас чему-то, так это тому, что смотреть на то, как люди смотрят на экраны, – невыносимая скука».

Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

«Меньшинство» для непритязательных

IndieWire сравнивает фильм с «дрянной, менее выразительной версией “Меньшинства”». Мир 2029 года проработан слабо, а загадка убийства решается «крайне предсказуемо».

«С таким ограниченным числом подозреваемых легко вычислить убийцу на час раньше главного героя».

Зачем Фергюсон играла скринсейвер?

Ребекка Фергюсон в роли ИИ-судьи Мэддокс получила смешанные отзывы. THR отмечает, что ей удаётся показать «намёки на эмоциональность», но The Daily Beast считает её персонажа «неубедительным и до смешного нелепым», особенно когда «она почти приподнимает бровь, будто говоря: “О, правда? Хороший ход!”».

Новый Sci-Fi Бекмамбетова не спасли ни Крис Пратт, ни создатель «Игры престолов»: «Худший фильм 2026 года – и мы только в январе»

Январская рутина на большом экране

Лучше всего впечатления от картины резюмирует IndieWire:

«На каждом шагу “Казнить нельзя помиловать” вы почти слышите, как кинематографисты говорят: “Ну, это же январь. И так сойдёт”».

Фильм безличен, предсказуем и сделан с ощущением, что все участники спешили поскорее с ним покончить.

Для Пратта это шаг назад, для Бекмамбетова – творческая стагнация, а для зрителей – 100 минут, которые можно потратить на что угодно, кроме просмотра «Казнить нельзя помиловать».

Ранее мы также писали: Потерял сон от трёх свежих детективов Netflix: индийская чернуха, шведский нуар и… комедия – у всех рейтинг 8/10 и даже выше

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше