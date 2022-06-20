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Новый роман впереди? 44-летняя Пегова засветилась не в одиночестве

20 июня 2022 11:45
Новый роман впереди? 44-летняя Пегова засветилась не в одиночестве

Актриса показала подписчикам мужчину, которого назвала близким другом.

44-летняя Ирина Пегова заинтриговала подписчиков в соцсетях слухами о новом романе. Она опубликовала сразу несколько снимков с одним и тем же мужчиной. Он был одет в классический костюм, а Ирина — в яркое красное платье. На одном из фото мужчина бережно обнимет актрису, которая держит букет цветов.

Фолловеры Ирины тут же решили, что кадры сделаны на романтическом вечере. И якобы таким образом Пегова показала фанатам нового избранника.

Новый роман впереди? 44-летняя Пегова засветилась не в одиночестве

«У Вас новый кавалер? Прекрасно выглядите вместе», «А вы красивая пара!», «Как он улыбается рядом с вами», — написали комментаторы.

Но актриса поспешила развеять эти предположения, отметив, что она увиделась с близким другом — директором музыкального театра «На Басманной» Иваном Мельниковым. Надо отметить, что Пегова нечасто признается фанатам в новых романах. Так, после участия в шоу «Танцы со звездами» актриса начала активно выходить в свет с партнером по проекту Евгением Раевым. Но уже вскоре пару перестали замечать вместе — очевидно, роман долго не продлился.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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