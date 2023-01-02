Новый ребенок: гляньте, на кого променяла дочь Анастасия Волочкова (фото)

Отношения Анастасии Волочковой с единственной дочерью, 16-летней Ариадной, простыми не назовешь. Несколько лет назад звездная наследница, не желая жить с матерью, переехала в дом своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина.

Между тем балерина не стыдится того, что может не общаться с Ариадной месяцами. Звезда объясняет это тем, что не желает контролировать жизнь своей наследницы. Тем временем интернет-пользователи отмечают, что прима Большого театра будто променяла дочь на нового ребенка.

Все дело в том, что артистка балета все чаще появляется на публике в компании своей крестницы Элизы. Кроме того, фотографиями с ней Волочкова щедро делится в социальных сетях, а вот родную дочь показывает не так уж часто.

По мнению многих, танцовщице следует уделять больше внимания Ариадне, хоть сама звезда придерживается иного мнения. В своих интервью артистка не раз заявляла, что считает себя хорошей матерью.