Новый проект Джорджа Мартина только что выиграл большой приз на кинофестивале — но поклонники «Игры престолов» все равно не оценят

Хотя Джордж Мартин уже был видной фигурой на телевидении до прихода «Игры престолов», сериал дал огромный толчок карьере писателя в индустрии — а потому он не упускает шанса поработать над проектами, о которых мечтал уже десятилетиями.

Тем не менее, уже который год каждый шаг Мартина в сторону от мира «Игры престолов» мгновенно вызывает волну хейта со стороны поклонников оригинальных романов или же самого шоу — все потому, что так Мартин, по мнению фанатов, пытается уклониться от своего писательского долга.

В последние несколько месяцев анонсов новых проектов, над которыми писатель успел поработать, было немало, а сейчас один из них получил награду от одного из кинофестивалей — но поклонников «Игры престолов» это все равно мало порадует.

«Гадкие цыплята» стали лучшей короткометражкой на фестивале Cinequest

Над фильмом Джордж Мартин работал в качестве продюсера, а причина его участия в проекте — не просто личный интерес. «Гадкие цыплята» сняты по мотивам знаменитого одноименного рассказа Говарда Уолдропа — писателя-фантаста, который по совместительству был еще и хорошим другом Мартина.

Уолдроп умер в прошлом году, но незадолго до смерти успел почитать черновой вариант «Гадких цыплят», который ему в итоге понравился — об этом когда-то рассказал сам Джордж Мартин, добавив, что ему очень жаль, что Уолдропу так и не удалось увидеть сам фильм.

Премьера «Гадких цыплят» состоялась на кинофестивале HollyShorts в августе, а сейчас картина получила один из главных призов кинофестиваля Cinequest в Сан-Хосе — она одержала победу в категории «Лучший короткометражный фильм в жанре ужасов, научной фантастики или триллера».

От Джорджа Мартина все еще ждут продолжение «Песни льда и пламени»

Хотя в какой-то степени писатель и правда задолжал своим фанатам «Ветра зимы», которые он не может выпустить вот уже 15 лет, чаще всего именно поклонники начинают перегибать палку, показывая тем самым токсичную натуру больших фандомов.

Так, на одном из недавних мероприятий, в которых участвовал Мартин, один из присутствующих в зале со всей серьезностью спросил писателя, когда он собирается передать свои незаконченные рукописи другому автору — намекая на то, что сам Мартин скоро умрет. В дискуссию вмешались как поклонники Мартина, которые сразу же вступились за него, так и организаторы мероприятия.

Тем не менее, сам Мартин относительно недавно заявлял о том, что его «Ветра зимы» закончены уже как минимум на 75%, так что их он еще может успеть выпустить — а вот с «Грезами о весне», следующей книгой после «Ветров зимы», дела обстоят куда сложнее.

Кстати, в будущих книгах «Песни льда и пламени» Джордж Мартин может наконец раскрыть правду о том, чего мы так и не увидели в «Игре престолов» — почитать о самых наболевших вопросах без ответа можно в нашей подборке.