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Новый претендент на наследство: правда о родственниках Шатунова раскрыта

15 июля 2022 12:47
Новый претендент на наследство: правда о родственниках Шатунова раскрыта

Личная жизнь музыканта оказалась полна секретов.

Юра Шатунов мог быть далеко не единственным ребенком в семье и воспитываться с родной сестрой. Неожиданные подробности жизни музыканта стали известны в программе «Оставаться людьми».

Последние недели поклонники активно обсуждают жизнь лидера «Ласкового мая», который вырос в детдоме. Многие фанаты были уверены, что артист был единственным ребенком в семье, однако это оказалось не так. По словам Александра, жителя села Старая Отрада, который был знаком с семьей Шатунова, у артиста была родная сестра. Якобы они выросли вместе и вместе оказались в детдоме, а после она переехала в столицу с новой семьей.

«Сестренка — копия Юры. Красавица... Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», — рассказал герой программы.

Также Александр обратил внимание, что сестра, по его мнению, присутствовала и на похоронах Шатунова. Отметим, что никто из членов семьи не прокомментировал эту информацию. Но если неожиданные подробности окажутся правдой, то родственница артиста, как отмечают СМИ, сможет претендовать на его наследство.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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