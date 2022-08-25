Новый претендент на мировую славу: вы не поверите, как поет 25-летняя дочь Мадонны
Звездная наследница громко заявила о себе.
Старшая дочь Мадонны Лурдес Леон пошла по стопам матери и начала развивать сольную карьеру. В Сети широко обсуждается новость о том, что звездная наследница выпустила свой первый клип на песню Lock&Key, а также взяла сценический псевдоним Lolahol.
Критики и ранее отмечали, что Леон не лишена музыкального таланта. Прежде дочь Мадонны была одной из ее бэк-вокалисток. Также вместе с ней, будучи 14-летним подростком, Лурдес исполняла на одной сцене трек Little Superstar.
Теперь же 25-летняя знаменитость оторвалась от своей звездной матери и стала новым претендентом на мировую славу. Между тем интернет-пользователи активно обсуждают дебют Леон, осыпая ее комплиментами.
«Твой голос так непохож на голос Мадонны, он уникальный», «Это потрясающе, я точно стану фанатом», «Хорошая работа!» — гласят комментарии в Сети.