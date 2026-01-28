Оповещения от Киноафиши
Новый мини-сериал Marvel как глоток свежего воздуха: «один из лучших» за всю историю с 90% на RT — с ним легко забыть о времени

28 января 2026 19:34
Зрителей не пытаются удивить размахом, и это работает.

Marvel, кажется, нащупала рецепт возвращения доверия. Новый мини-сериал «Чудо-человек», все восемь серий которого вышли разом, получил редкое единодушие в отзывах. На агрегаторе Rotten Tomatoes ему поставили 90% — и критики, и зрители сошлись в высокой оценке. После череды провалов вселенной срочно требовалась именно такая «жемчужина».

Сюжет намеренно камерный и ироничный. Голливудский актер Саймон Уильямс (Яхья Абдул-Матин II) случайно получает суперспособности, но вместо спасения мира… скрывает их, чтобы получить роль в ремейке фильма «Чудо-человек». Его главный конкурент — Тревор Слэттери (Бен Кингсли), забытый всеми исполнитель роли фальшивого Мандарина, который отчаянно цепляется за свой шанс вернуться в большую игру.

Именно этот дуэт и стал главным козырем сериала.

Превосходный дуэт Яхьи Абдул-Матина II и Бена Кингсли делает этот сериал одним из лучших в киновселенной Marvel на сегодняшний день, — пишет Empire.

Новый мини-сериал Marvel как глоток свежего воздуха: «один из лучших» за всю историю с 90% на RT — с ним легко забыть о времени

GamesRadar+ отмечает, что шоу выделяется как «теплая и остроумная комедия о дружбе», почти лишенная масштабных драк. Критики хвалят сериал за меньший, по сравнению с другими проектами MCU, масштаб, умный юмор и смелую пародию на кинобизнес изнутри. Некоторые, впрочем, замечают, что сатиру можно было закрутить и покрепче.

Зрители тоже в восторге от легкости и вовлекающего сюжета:

Затягивает и заставляет смотреть серию за серией, не замечая, как летит время.

Многие проводят параллели с хитом Apple TV «Киностудия» — та же тема закулисья Голливуда, та же смесь абсурда и человеческих историй. «Чудо-человек» не пытается спасать мультивселенную. Он спасает репутацию Marvel, доказывая, что студия еще способна на искренние и остроумные истории.

Фото: Кадры из сериала «Чудо-человек»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
