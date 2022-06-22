Новый Майкл Джексон: 58-летняя Распутина сделала пугающее заявление

Маша Распутина рассказала, почему практически не меняется с годами. По ее словам, очень важно прекратить с размахом отмечать дни рождения и юбилеи на сцене. Певица сделала пугающее заявление, заявив, что огласка цифр возраста действует на человека на мистическом уровне. И тогда он действительно начинает чувствовать себя на эти года. Распутина же предпочитает не обращать внимание на цифры и даты. Дошло даже до того, что 58-летняя певица отказывается вслух проговаривать свой возраст.

Распутина старается игнорировать сплетни и скандалы, предпочитая уединенный образ жизни за городом. По ее словам, за это друзья уже прозвали ее новым Майклом Джексоном.

«Сижу в каком-то вакууме и закрылась ото всех», — процитировала она знакомых для портала PROZVEZD .

Но певица считает, что подобное уединение только способствует ее свежему виду. Кроме того, важное значение Распутина уделяет и рациону. Она уже давно отказалась от вредной еды и жирных блюд, не ест мясо. Вместо этого певица ежедневно съедает много овощей и фруктов и раз в два месяца может позволить себе индейку. Также она старается выпивать до трех литров чистой воды в сутки.