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Киноафиша Статьи Новый Луи де Фюнес: не поверите, но им стал качок-американец

Новый Луи де Фюнес: не поверите, но им стал качок-американец

31 октября 2022 18:15
Новый Луи де Фюнес: не поверите, но им стал качок-американец

Результат не разочаровал зрителей.

В 1967 году на экраны вышел фильм «Оскар» с Луи де Фюнесом в главной роли. Проект полюбился зрителям, и в 1991-м свет увидела еще одна картина с таким же названием, правда, на этот раз не французского, а американского производства.

Важно отметить, что данная лента не была ремейком: это постановка по пьесе Клода Манье, которую можно смело назвать индивидуальной авторской переработкой. Главную же роль в ней сыграл качок Сильвестр Сталлоне.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», ампула, в котором предстал актер, немало удивило широкую общественность. Многие не ожидали увидеть звезду боевиков в комедии. Тем не менее результат не разочаровал публику. В Сети можно увидеть массу положительных отзывов о фильме.

Новый Луи де Фюнес: не поверите, но им стал качок-американец

«Сталлоне прекрасен. Оба фильма понравились. Оба смешные», «„Оскар“ со Сталлоне мне больше понравился», — отмечают интернет-пользователи.

Фото: Кадры из фильмов «Оскар» (1967), «Оскар» (1991)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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