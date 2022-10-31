Новый Луи де Фюнес: не поверите, но им стал качок-американец

В 1967 году на экраны вышел фильм «Оскар» с Луи де Фюнесом в главной роли. Проект полюбился зрителям, и в 1991-м свет увидела еще одна картина с таким же названием, правда, на этот раз не французского, а американского производства.

Важно отметить, что данная лента не была ремейком: это постановка по пьесе Клода Манье, которую можно смело назвать индивидуальной авторской переработкой. Главную же роль в ней сыграл качок Сильвестр Сталлоне.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», ампула, в котором предстал актер, немало удивило широкую общественность. Многие не ожидали увидеть звезду боевиков в комедии. Тем не менее результат не разочаровал публику. В Сети можно увидеть массу положительных отзывов о фильме.