Новый Лисань аль-Гаиб, черви и оборотни: 6 крутых персонажей, которых стоит ждать в «Дюне 3»

История обретет размах, хоть и будет сконцентрирована на Арракисе.

Новый виток песчаной саги Дени Вильнёва готовит зрителям шесть знакомств, которые, если верить источникам, могут встряхнуть не только сюжет, но и саму философию франшизы.

«Дюна: Часть третья», экранизирующая «Мессию Дюны» Фрэнка Герберта, запустит сложнейшую шахматную партию, где каждый персонаж — не просто фигура, а новая угроза для Пола и его близких. И самое печальное тут то, что Лисан аль-Гаиб знает обо всех угрозах, но ничего не может сделать.

Эдрик Мореплаватель: мутант с правом на трон

Эдрик — не человек в привычном смысле. Это мутировавший навигатор Космической гильдии, существо, изменённое меланжем до состояния трансцендентного сознания.

Он видит пространство, но слеп к человеческим эмоциям. Его цель — свергнуть Пола Атрейдеса и восстановить равновесие империи. Самое страшное: Эдрик не злодей. Он считает, что поступает правильно.

Скайтейл: оборотень

Личность — непостоянна, когда ты из запрещенного ордена. Скайтейл, представитель ордена Бене Тлейлакс, способен принять любой облик, подменить любого человека.

Это не просто враг — это страх, проникающий в самую ткань мира. Поговаривают, его сыграет Роберт Паттинсон. И если так — то Паттинсон идёт ва-банк.

Хейт: клон Момоа с задачей устранить Пола

Дункан Айдахо мёртв, да здравствует Хейт. Клон, созданный для манипуляции Полом, он должен поколебать его уверенность и... возможно, убить. Но в этом теле всё ещё может быть душа.

Или это иллюзия? Джейсон Момоа вернётся в новом амплуа — и это не просто фансервис, а ключевой психологический разлом истории.

Лето II: наследник и червь

Сын Пола и Чани, Лето II, в будущем — Император-Бог. Пока что он ребёнок, но уже носит в себе потенциал изменить судьбу человечества.

Если Вильнёв последует книге, этот мальчик превратится в существо, слияние человека и песчаного червя. Бессмертие как проклятие — вот его путь.

Ганима: сестра, оракул, баланс

Ганима — близнец Лето II, рождение которой Пол не предвидел. Внешне ребёнок, внутри — память о тысячах жизней, новый Лисан аль-Гаиб.

Она помнит прошлое рода Атрейдесов, спорит с братом, держит в себе женскую силу пророчества. Её роль пока туманна, но точно не случайна.

Алия: девочка вне времени

Сестра Пола, рождённая с сознанием взрослого человека. В утробе матери она уже разговаривала с Джессикой. В третьей части её сыграет Аня Тейлор-Джой. Её Алия — не невинный персонаж, а потенциальное зло. Подробнее о ней рассказывали в отдельном материале.

«Дюна 3» обещает не просто сюжетное продолжение. Это будет философская история, попытка задать неудобные вопросы: к чему приводит священная война и на что готовы пойти бывшие соратники. Что важнее — личность или миссия? И главное — в каком теле живёт душа?

Владимир — это навсегда: в «Дюне 3» Вильнев вернет Харконнена — Скарсгард еще молчит, но его участие даже не нужно.