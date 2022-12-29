Новый кумир молодежи: гляньте, какой была Уэнсдей Аддамс без грима и искусственных волос

Одной из самых ярких ролей Дженны Ортега стала роль Уэнсдей Аддамс в сериале «Уэнсдей», премьера которого состоялась в этом году. Зрители с огромным интересом наблюдают за тем, как дочь Гомеса и Мортиши Аддамс осваивает экстрасенсорные способности, чтобы помешать злодействам местного серийного убийцы, а заодно и раскрыть тайну родителей.

Внешний вид артистки в проекте милым уж точно не назовешь. Грим, искусственные волосы, черная одежда — в ход шло все, чтобы создать жуткий и мистический образ. И стоит признать, что своего создатели сериала добились — лента имеет невероятный успех у зрителей, а исполнительница главной роли стала новым кумиром молодежи.

При этом многие не задумываются о том, как Ортега выглядит вне съемочный площадки. В повседневной жизни артистка отдает предпочтение сдержанному макияжу и не носит вещи исключительно черного цвета. Не будет преувеличением сказать, что она настоящая красотка, чей имидж далек от экранного образа королевы ужасов.