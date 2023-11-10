Новый концерт Лазарева начался с грязного скандала: вот что произошло в отеле

Сергея Лазарева трудно назвать скандалистом. Обычно исполнитель проявляет дипломатичность и старается избегать ссор. В отличие от многих звезд российской эстрады, певец сосредоточен на выпуске новых хитов и создании грандиозных шоу. Однако недавнее происшествие вывело из себя даже такого уравновешенного артиста.

У Лазарева плотный гастрольный график. Исполнитель колесит по городам и, если повезет, успевает отдохнуть в отеле. В Перми знаменитость остановилась в пятизвездочной гостинице. Но вместо обещанного повышенного комфорта бедняжку ждали грязь и антисанитария: в ванне артист обнаружил желтые пятна и чьи-то волосы.

Прежде чем устроить скандал, Сергей Лазарев решил задокументировать свои претензии, чтобы доказать, что его возмущения имеют основания. Певец выложил доказательства в социальные сети, и подписчики согласились, что ванна явно выглядит грязной.