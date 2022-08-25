Новый Кемаль из «Черной любви»: что известно о знаменитом поклоннике Бурака Озчивита в России

Приехав в Москву, Бурак Озчивит встретился со своим преданным поклонником — певцом Эльманом. Музыкант настолько вдохновился сериалом «Черная любовь», что записал одноименную песню, которую лично исполнил для актера.

Впоследствии ролик своего выступления артист опубликовал в социальных сетях. Тогда интернет-пользователи обратили внимание не только на композицию, но и на поразительное сходство Эльмана и Озчивита. Дошло до того, что азербайджанского певца окрестили новым Кемалем из «Черной любви».

«Бурак и Эльман, как же я мечтаю хоть одним глазом увидеть вас вживую. Такие шикарные. Оба брутальные, скромные», «Это двойник Бурака?» — гласят комментарии в Сети.

Стоит отметить, что кроме одного типажа внешности звезд объединяет и кое-что еще. Так, они примерные отцы с идеальными семьями. Эльман женат на Маргарите Цой, вместе с которой воспитывает дочь Мариэль, а Озчивит связал себя узами брака с Фахрие Эвджен, которая подарила ему сына Корана и сейчас ждет второго ребенка.