Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков

При этом от зрителей отзывы еще хуже.

В свое время «Игра престолов», даже несмотря на провальный восьмой сезон, задала стандарт качества для любой исторической драмы, а потому потягаться с сериалом будет сложно даже тем проектам, в которых главные роли достались непосредственно звездам вселенной «Игры престолов».

Так, в конце августа на платформе стримингового сервиса HBO Max состоялась премьера нового исторического шоу, в котором сыграли уже знакомые всем лица из «Игры престолов» и грядущего третьего сезона «Дома дракона» — сериал при этом разнесли в пух и прах и критики, и зрители, но на рейтингах это почему-то мало отразилось.

«Король и завоеватель» вошел в топ-10 самых просматриваемых сериалов недели на HBO Max

Спустя почти две недели после релиза историческая драма внезапно стала одним из главных хитов на платформе, заняв финальную десятую строчку в чарте стриминга на прошлой неделе.

В «Короле и завоевателе» главные роли сыграли Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов», и Джеймс Нортон, который сыграет одну из второстепенных ролей в будущем третьем сезоне «Дома дракона», сериала-приквела «Игры престолов».

События сериала разворачиваются в Британии XI века, где король Гарольд II Годвинсон вынужден искать способы удержать власть после того, как амбициозный герцог Нормандии Вильгельм Завоеватель раскрывает свои намерения завоевать трон.

Сюжет «Короля и завоевателя» фокусируется на событиях, предшествующих случившейся в 1066 году Битве при Гастингсе — тогда армия Гарольда была полностью разгромлена, а Вильгельм стал новым королем Англии.

В «Короле и завоевателе» уже нашли несколько исторических неточностей

Хотя создатели сериала и не скрывали, что решили не придерживаться исторической справки в 100%-ой точности, тот факт, что «Король и завоеватель» так или иначе рассказывает действительно происходившую историю, немало разозлил критиков и зрителей — возможно, именно поэтому у шоу сохраняются так себе рейтинги в 60% и 33% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Помимо всего прочего, раскритиковали и скачущий от одного события к другому сценарий, странное развитие сюжетной арки персонажей и использование современного сленга в исторической драме, события которой разворачиваются десять веков назад.

