Новый хоррор с бюджетом $55 млн почти переписал историю: еще немного и даже «Оно» останется позади — идет на рекорд

Франшиза «Заклятие» доказала, что хорроры могут собирать в прокате не меньше блокбастеров. Четвертая часть стартовала так мощно, что едва не переписала историю: всего за первые выходные фильм собрал 187 миллионов долларов по миру. Это лучший результат внутри серии и второй показатель в жанре хоррор за все время.

Единственный, кто оказался выше, — клоун Пеннивайз. В 2017 году «Оно» открылось со 190 миллионов, и до сих пор остается непревзойденным лидером. Но разрыв настолько минимален, что для фанатов «Заклятия» это почти победа.

Фильм уже почти окупил себя

В американском прокате новая история об Эде и Лоррейн Уорренах тоже показала хороший результат. На старте она взяла 83 миллиона долларов, уступив только первому «Оно» (123 млн) и «Оно 2» (91 млн).

Для студии Warner Bros. это седьмой подряд хит после «Майнкрафта», «Грешников», шестого «Пункта назначения», «F1» и «Супермена». При бюджете всего в 55 миллионов картина уже вышла на уровень сверхрентабельности.

Такой успех объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, на момент выхода «Заклятия» на экранах не оказалось серьезных конкурентов: зарубежный прокат переживает затишье.

Во-вторых, зрители по-прежнему тянутся к истории Уорренов, которые стали почти родными. И наконец, сама студия отлично выстроила кампанию, сделав четвертую часть главным событием жанра этой осени. Есть основания полагать, что финал этой истории в целом поставит рекорд по сборам.

Для сравнения: многие громкие хорроры последних лет открывались куда скромнее. Джордан Пил со своим «Мы» собрал на старте около 71 миллиона, перезапуск «Хэллоуина» в 2018-м стартовал с 76 миллионов, а экранизация «Five Nights at Freddy’s» вышла на 80 миллионов в США.

И хотя кинокритики могут спорить о художественных качествах фильма, зрители проголосовали кошельком: «Заклятие 4» стало одним из самых громких релизов года и подтвердило, что у жанра хоррор огромный потенциал. А значит, в ближайшие годы нас ждет еще немало фильмов, которые будут соревноваться за титул самого кассового.

