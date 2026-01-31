Новый хоррор от создателя «Американской истории ужасов» оценят фаны «Субстанции»: 4 серии уже вышло – вот когда ждать остальные

Помните, как все обсуждали «Субстанцию» с Деми Мур – тот самый хоррор про женщину, которая готова на всё, лишь бы не стареть? И вот на днях вышла «Красота», новый сериал от Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Монстр»).

Он берёт ту же больную тему, но раскручивает её до детективной истории. По сути, это «Субстанция», только в формате сериала и с расследованием ФБР.

Всё начинается в Париже: на показе мод модель взрывается, предварительно выпив очень много воды и убив пару человек. Расследуют это двое агентов, и быстро выясняется, что это не первая смерть.

Все жертвы – манекенщицы, заражённые особым вирусом, который сначала делает тебя невероятно красивой, а потом неминуемо убивает. Параллельно нам показывают историю инцела, готового на всё ради новой внешности, и загадочного миллиардера на яхте.

Мерфи, конечно, как всегда, делает ставку на эстетику. Даже самые жуткие сцены превращений сняты как танцевальные номера, и в целом получается такая чёрная комедия про наш мир, помешанный на красоте.

Несмотря на не слишком высокую оценку (6.2 на IMDb и 6.7 на Кинопоиске), это вполне годный сериал, чтобы скоротать остатки зимы. Особенно, если вам по душе та же «Субстанция», но хочется больше сюжета, детективной интриги и фирменной иронии Мерфи.

Сейчас уже вышло 4 эпизода, а вот когда ждать остальные: