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Новый «Холостяк» не за горами? Оставшийся в одиночестве Крид решился на откровение

19 июля 2022 13:16
Новый «Холостяк» не за горами? Оставшийся в одиночестве Крид решился на откровение

Певец посетовал на отсутствие второй половинки.

28-летний Егор Крид пожаловался фолловерам в Telegram-канале на одиночество. Певец решился на откровение, заявив, что отчаянно завидует тем, кто после трудового дня спешит домой к любимой женщине. Исполнитель посоветовал поклонникам беречь отношения, чтобы в один момент не оказаться женатым на работе, как он.

"Мне этого сейчас так не хватает«,- признался Крид.

Подписчики Егора предположили, что новый «Холостяк» может быть совсем близко. Напомним, певец появился на проекте в 2018 году. В финале он выбрал модель Дарью Клюкину, но отношения с ней в итоге строить не стал. С тех пор о его личной жизни ничего неизвестно. Между тем Клюкина в 2019 году вышла замуж за топ-менеджера.

Некоторое время назад Егору приписывали роман с Клавой Кокой, однако эти слухи не подтвердились. Многие фанаты рэпера до сих пор считают, что он страдает из-за разрыва отношений с Нюшей. В некоторых интервью Крид признавался, что родители певицы его не одобрили, а она последовала их мнению и рассталась с бойфрендом.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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