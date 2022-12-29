Новый год запомните надолго: россиянки опешили от совета ведущего «Модного приговора»

Вопрос, что надеть на Новый год, будет актуален во все времена. Праздник уже почти на носу, но многие так и не решили, в чем же встретят 1 января. Определиться поможет известный историк моды Александр Васильев. Он не призывает к каким-то экстравагантным вариантам, а вполне одобряет модный сегодня оверсайз. Васильев считает, что будет уместно надеть уютный свитер в компании близких и родных. Но не обязательно ставить себе строгие рамки и ограничиваться минимализмом.

Историк моды рекомендует добавить чуть больше праздника в свободный стиль. Например, можно использовать пайетки, перья, бахрому, стразы и блестки вместе с любимым оверсайзом. Такой совет ошарашил пользовательниц Сети. Они тут же представили, что многочисленные перья и сверкающие пайетки украсят широкий бесформенный свитшот — картина выходит комичная.

Впрочем, не все сказанное Васильевым подняли на смех. Ведущий «Модного приговора» раскрыл, что в следующем году в тренды выйдет узор «гусиные лапки». Он будет отлично сочетаться с белым и черным цветом, как признался Васильев в эксклюзивном интервью для Starhit. Многие уже взяли это на вооружение.