Новый год запомните надолго: россиянки опешили от совета ведущего «Модного приговора»
Следовать рекомендации никто не собирается.
Вопрос, что надеть на Новый год, будет актуален во все времена. Праздник уже почти на носу, но многие так и не решили, в чем же встретят 1 января. Определиться поможет известный историк моды Александр Васильев. Он не призывает к каким-то экстравагантным вариантам, а вполне одобряет модный сегодня оверсайз. Васильев считает, что будет уместно надеть уютный свитер в компании близких и родных. Но не обязательно ставить себе строгие рамки и ограничиваться минимализмом.
Историк моды рекомендует добавить чуть больше праздника в свободный стиль. Например, можно использовать пайетки, перья, бахрому, стразы и блестки вместе с любимым оверсайзом. Такой совет ошарашил пользовательниц Сети. Они тут же представили, что многочисленные перья и сверкающие пайетки украсят широкий бесформенный свитшот — картина выходит комичная.
Впрочем, не все сказанное Васильевым подняли на смех. Ведущий «Модного приговора» раскрыл, что в следующем году в тренды выйдет узор «гусиные лапки». Он будет отлично сочетаться с белым и черным цветом, как признался Васильев в эксклюзивном интервью для Starhit. Многие уже взяли это на вооружение.