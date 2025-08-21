Меню
Киноафиша Статьи Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться

21 августа 2025 18:40
Теперь в любовь к Поттериане юного актера никто не верит.

Хотя изначально в идее перезапуска фильмов о Гарри Поттере сомневались чуть ли не все поклонники серии фильмов, в конечном итоге все оказалось не так плохо — актеры (за редким исключением) оказались даже более чем подходящими на роль, а сам сериал обещает стать более точной версией книг Джоан Роулинг.

Немало восторга со стороны фанатов книг и фильмов вызвал и юный исполнитель главной роли Доминик Маклафлин — он, по словам многих, удивительно похож на маленького Дэниела Рэдклиффа, а потому имеет все шансы стать новым любимчиком.

Совсем недавно Маклафлин впервые рассказал о том, как для него ощущаются съемки первого сезона — и вот тут-то поклонники «Гарри Поттера» якобы поймали актера на откровенной лжи.

Роль Гарри Поттера всегда казалась недосягаемой мечтой для Доминика Маклафлина

Об этом юный актер рассказал во время премьеры своего нового проекта «Grow» (от английского — «Расти»), в котором Маклафлин сыграл вместе с коллегой по сериалу о Гарри Поттере Ником Фростом. По словам Маклафлина, весь процесс все еще ощущается чем-то сюрреалистичным, потому что сам он был большим поклонником «Гарри Поттера» еще за несколько лет до того, как получил заветную роль.

Актер также добавил, что именно по этой причине роль Гарри оставалась для него самой большой мечтой, а потому он не может не чувствовать себя странно (в хорошем смысле), продолжая работу над первым сезоном сериала.

Фанаты «Гарри Поттера» в словах Маклафлина усомнились

Хотя многие решили поддержать юного актера и выразили надежду на то, что он сможет стать еще одной отличной экранной версией Гарри Поттера, другие засомневались в том, что Маклафлин вообще мог быть поклонником серии книг и фильмов на протяжении долгого времени — в силу своего возраста.

По словам фанатов, учитывая то, что сейчас актеру всего 12 лет, он просто физически не мог застать ту эпоху, в которую «Гарри Поттер» был особенно популярен — то есть то временной промежуток, в который выходили фильмы-экранизации (премьера последнего состоялась в 2011 году, в то время как Маклафлин родился в 2013).

Кстати, «оригинальный» Гарри Поттер Дэниел Рэдклифф сниматься в сериале наотрез отказался — о том, почему актер не принял даже предложение о небольшой роли, читайте здесь.

Фото: Legion-Media, кадры со съемок сериала «Гарри Поттер», кадры из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
