Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

В то время как в Великобритании продолжаются съемки первого сезона сериала о Гарри Поттере, некоторые фанаты уже запланировали просмотр нового фильма, главные роли в котором сыграли сразу два ведущих актера из будущего шоу, но не тут-то было.

Буквально за несколько недель до долгожданной премьеры американская сеть кинотеатров AMC в срочном порядке сдвинула несколько релизов на вторую половину октября, ожидая самого настоящего хаоса во всех своих кинотеатрах — все благодаря анонсу будущего фильма от Тейлор Свифт, который будет приурочен к выходу нового альбома певицы.

Теперь фанатам «Гарри Поттера» придется переждать ожидаемый наплыв зрителей — но не слишком долго.

Премьеру фильма «Grow» перенесли на вторую половину октября

Семейная драма, в которой сыграли Ник Фрост и Доминик Маклафлин (Хагрид и Гарри Поттер из нового сериала соответственно), изначально должна была выйти в зарубежных кинотеатрах 3 октября, но дата, как выяснилось, оказалась максимально неудачной.

Все потому, что несколько недель назад ее «заняла» Тейлор Свифт, которая объявила, что ее новый альбом под названием The Life of a Showgirl выйдет именно 3 октября. Несколько дней назад ситуация для «Grow» только усложнилась — помимо релиза новой пластинки, певица запланировала и премьеру фильма Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, показы которого пройдут в США с 3 по 5 октября.

Учитывая бешеную популярность Свифт и вероятность того, что все билеты будут выкуплены в считанные секунды, американские кинотеатры решили перестраховаться — теперь премьера «Grow» запланирована на 17 октября.

Фильм от Тейлор Свифт может стать главным хитом кинопроката в октябре

Хотя сама певица в кино уже давно не появляется, ее личные кинопроекты как, например, выпущенный два года назад «Тейлор Свифт: The Eras Tour», показывают — кассу они собирают гораздо более впечатляющую, чем многие другие долгожданные фильмы.

Так, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl еще за несколько недель до премьеры собрал около 15 миллионов долларов только с предпродажи билетов, а всего фильму прогнозируют сборы в 30-50 миллионов — и это только за три дня в кинопрокате.

Кстати, пока съемки первого сезона «Гарри Поттера» в самом разгаре, фанаты уже гадают, какие вырезанные из «Философского камня» сцены войдут в будущий сериал — об одной догадке мы рассказывали здесь.