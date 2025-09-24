Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

24 сентября 2025 09:54
Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

Грядущий кинопроект певицы для американских кинотеатров теперь в приоритете.

В то время как в Великобритании продолжаются съемки первого сезона сериала о Гарри Поттере, некоторые фанаты уже запланировали просмотр нового фильма, главные роли в котором сыграли сразу два ведущих актера из будущего шоу, но не тут-то было.

Буквально за несколько недель до долгожданной премьеры американская сеть кинотеатров AMC в срочном порядке сдвинула несколько релизов на вторую половину октября, ожидая самого настоящего хаоса во всех своих кинотеатрах — все благодаря анонсу будущего фильма от Тейлор Свифт, который будет приурочен к выходу нового альбома певицы.

Теперь фанатам «Гарри Поттера» придется переждать ожидаемый наплыв зрителей — но не слишком долго.

Премьеру фильма «Grow» перенесли на вторую половину октября

Кадр из фильма «Grow»

Семейная драма, в которой сыграли Ник Фрост и Доминик Маклафлин (Хагрид и Гарри Поттер из нового сериала соответственно), изначально должна была выйти в зарубежных кинотеатрах 3 октября, но дата, как выяснилось, оказалась максимально неудачной.

Все потому, что несколько недель назад ее «заняла» Тейлор Свифт, которая объявила, что ее новый альбом под названием The Life of a Showgirl выйдет именно 3 октября. Несколько дней назад ситуация для «Grow» только усложнилась — помимо релиза новой пластинки, певица запланировала и премьеру фильма Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, показы которого пройдут в США с 3 по 5 октября.

Учитывая бешеную популярность Свифт и вероятность того, что все билеты будут выкуплены в считанные секунды, американские кинотеатры решили перестраховаться — теперь премьера «Grow» запланирована на 17 октября.

Фильм от Тейлор Свифт может стать главным хитом кинопроката в октябре

Новый фильм со звездами сериала по «Гарри Поттеру» выйдет позже, чем планировалось: фанаты винят Тейлор Свифт и неспроста

Хотя сама певица в кино уже давно не появляется, ее личные кинопроекты как, например, выпущенный два года назад «Тейлор Свифт: The Eras Tour», показывают — кассу они собирают гораздо более впечатляющую, чем многие другие долгожданные фильмы.

Так, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl еще за несколько недель до премьеры собрал около 15 миллионов долларов только с предпродажи билетов, а всего фильму прогнозируют сборы в 30-50 миллионов — и это только за три дня в кинопрокате.

Кстати, пока съемки первого сезона «Гарри Поттера» в самом разгаре, фанаты уже гадают, какие вырезанные из «Философского камня» сцены войдут в будущий сериал — об одной догадке мы рассказывали здесь.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Grow» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему Читать дальше 26 сентября 2025
У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет У нового детектива с Устюговым есть «двойник» на Западе — в России фанатов почти нет, но держится на экранах 20 лет Читать дальше 30 сентября 2025
Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Читать дальше 30 сентября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон Читать дальше 30 сентября 2025
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову Читать дальше 30 сентября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше