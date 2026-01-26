Новый фильм Нетфликс – главный хит января 2026: набрал 41 млн просмотров за 2 дня

26 января 2026 15:40
А ещё там бородатый Мэтт Дэймон. И чуть менее бородатый Бен Аффлек. Продано!

2026-й только начался, а Netflix уже получил свой первый громкий хит. Криминальный триллер «Лакомый кусок» с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях возглавил топ платформы и за первые два дня после премьеры собрал 41 миллион просмотров.

В эпоху предсказуемых сюжетов и переоценённых твистов редкий фильм — тем более криминальный боевик — способен по-настоящему удивить.

«Лакомый кусок» держит в напряжении от первой до последней минуты: невозможно угадать, что произойдёт в следующей сцене.

Некоторые критики уже называют его лучшим фильмом года — пусть год едва начался.

По сюжету группа офицеров отдела по борьбе с наркотиками в Майами-Дейд переживает гибель своего капитана. Во время очередного рейда они обнаруживают в тайнике 20 миллионов долларов. Информация о находке просачивается наружу, и в команде нарастают подозрения — понять, кому можно доверять, становится всё сложнее. По протоколу полицейские обязаны оставаться на месте, пока деньги не будут пересчитаны. Несколько часов в замкнутом пространстве превращаются в испытание на верность, честность и способность устоять перед соблазном.

Фильм основан на реальных событиях. В 2016 году шериф округа Майами-Дейд Крис Касьяно вместе с подразделением по наркотикам провёл обыск в доме в Майами-Лейкс и нашёл 24 миллиона долларов наличными. Правда, коррумпированный полицейский в картине — персонаж полностью вымышленный.

Помимо Дэймона и Аффлека в триллере снялись Стивен Ян, Теяна Тейлор, Каталина Сандино Морено и Кайл Чандлер.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
