Новый Эдвард руки-ножницы: гляньте, что сотворила с собой первая драчунья Америки

Скандально известная рэперша Карди Би всегда знала, как привлечь к себе внимание с помощью громких высказываний. Но, кроме этого, девушка была не прочь и вступить в драку, чтобы доказать свою правоту. Именно за один из таких инцидентов ей пришлось отправиться на общественные работы.

Однако и из этого певица смогла сделать шоу. Она показывала свои наряды от именитых дизайнеров, в которых должна была исполнять постановление суда. Впрочем, пользователей Сети привлекли не дорогие вещи исполнительницы, а ее ужасный маникюр.

Длинные и острые ногти напомнили людям персонажа Джонни Деппа из фильма «Эдвард руки-ножницы», в котором знаменитый актер виртуозно создавал прически с помощью своих измененных конечностей. По этому пути может пойти и Карди, оставив музыкальную карьеру в прошлом и став парикмахером. Возможно, именно так ей и удастся избежать драк с людьми.